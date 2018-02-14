У людей нашли источник вечной молодости

Ученые Университета Мичигана обнаружили механизм, благодаря которому стволовые клетки репродуктивных органов остаются вечно молодыми, то есть способны делиться бесконечно. Хотя он найден у плодовых мушек, человек должен иметь его аналог. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Известно, что потеря рибосомной ДНК (рДНК), которая кодирует компоненты для синтезирующих белки рибосом, связана с процессом старения у дрожжей. В рДНК находится множество копий одних и тех же генов, поскольку клетки нуждаются в большом количестве рибосом. При копировании генома, которое происходит при делении клеток, случаются ошибки, в результате чего некоторые гены выпадают из ДНК.

Однако в стволовых клетках органов размножения у многоклеточных организмов, например, плодовых мушек, старения, связанного с рДНК, не происходит. При этом с возрастом у насекомых также происходит постепенная усадка рибосомных генов. Нехватка рДНК передается по наследству, то есть потомство имеет те же мутации в стволовых клетках, что и их отцы. Причем чем старше был самец, когда он обзавелся приплодом, тем меньше копий рДНК было у последнего.

Оказалось, что клетки потомства восстанавливали количество рибосомных генов в 10-дневном возрасте. Это самообновление, по словам ученых, необходимо для того, чтобы стволовые клетки сохраняли свой функционал со сменой поколений. Такой же механизм должен существовать и у людей, заявляют специалисты.

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