Найдено предотвращающее старение вещество

Индийские ученые выяснили, что специфические белки в митохондриях, называемые сиртуинами (SIR), способствуют замедлению старения. Препринт исследования опубликован в репозитории bioRxiv.org.

Сиртуины являются ферментами, которые катализируют удаление ацетилазы у различных белков. Исследователи обнаружили, что ряд сиртуинов, содержащихся в ядре, может регулировать продолжительность жизни у насекомых в зависимости от употребляемой пищи.

Материалы по теме Часики тикают Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение

В митохондриях, которые отвечают за генерацию необходимой для клетки энергии, сиртуины также присутствуют, однако их влияние на процесс старения до сих пор оставалось неизвестным. В то же время известна связь между старением и неправильным функционированием митохондрий.

В исследовании в качестве модельного организма использовались мушки Drosophila melanogaster. Ученые подавили активность митохондриального сиртуина SIRT4, что привело к сокращению продолжительности жизни у насекомых. Известно, что на продолжительность жизни дрозофил также влияет соотношения сахаров и дрожжей в пище, однако при любом режиме питания насекомые жили недолго. Это связано с ускорением процессов старения.

В будущем ученые планируют выяснить, какие именно молекулярные и генетические механизмы определяют влияние сиртуинов на продолжительность жизни. Это поможет разработать новые методы анти-возрастной терапии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!