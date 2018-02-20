Росстат нашел способ повысить доходы населения

В январе 2018 года впервые за три с лишним года реальные располагаемые доходы населения перестали падать. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Как отмечает издание, это объясняется тем, что из базы сравнения вычли объем единовременной выплаты пенсионерам в 2016 году.

Если бы Росстат этого не сделал, в январе 2018 года годовое падение реальных доходов населения составило бы 5 процентов.

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Номинальные доходы выросли по итогам месяца на 2,9 процента (в январе 2017 года — на 6,1 процента). Рост был обеспечен за счет подъема зарплат в рыночном секторе (более чем на 6 процентов).

Потребительский спрос в январе оказался выше, чем это предполагалось по динамике доходов населения. Оборот розницы в годовом выражении вырос на 2,8 процента, а к декабрю с учетом сезонности — на 0,7 процента.

По опубликованным ранее данным Росстата, реальные доходы россиян в прошлом году снизились на 1,7 процента в годовом выражении. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 годах доходы упали на 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно. В 2018 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на уровне 2,3 процента.

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