Индийцы поймали ведьм и заставили их есть фекалии

Полицейские в индийском штате Джаркханд арестовали 11 человек за жестокое обращение с двумя женщинами, которых они заподозрили в колдовстве. Об этом сообщает BBC News.

65-летнюю женщину и ее 35-летнюю дочь обрили налысо, раздели догола и заставили пройти в таком виде по улицам. Помимо этого, их заставили есть человеческие экскременты. Жители подозревают, что они навлекли на деревню болезнь.

Как отмечает BBC News, многие местные жители суеверны, однако нередки случаи, когда вдовы, у которых есть какая-то собственность, становятся объектами травли. По словам женщин, подвергшихся атаке, к ним в дом ворвались родственники, называя их ведьмами.

14 февраля стало известно, что в Индии муж бросил жену из-за редкого заболевания, заставляющего девушку плакать кровавыми слезами. Гита из города Сахарса в штате Бихар страдает от гематидроза, из-за которого из ее глаз при нервном напряжении начинает идти кровь. 21-летняя девушка призналась, что это стало причиной разлуки с супругом, не пожелавшим жить под одной крышей с «ведьмой».

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