Литва испугалась остаться без помощи Европы

Власти Литвы боятся остаться без финансирования Евросоюза. Об этом рассказал советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас, сообщает ТАСС.

Согласно действующим договоренностям с ЕС, Литва получает финансовую помощь от Брюсселя до тех пор, пока ВВП республики не достигнет 75 процентов среднеевропейского уровня. Этот уровень литовские власти преодолели, однако они не готовы до конца отказаться от европейской помощи.

«Согласно действующим правилам, при таком показателе европейское финансирование для страны сокращается. Ставим своей задачей путем переговоров добиться того, чтобы это произошло не вдруг, а делалось постепенно», — заявил Алексеюнас. Актуальность проблемы возрастает, так как Европа верстает бюджет на 2020 год, поэтому властям Литвы придется убеждать европейский истеблишмент в необходимости продолжения программы финансовой помощи.

«Необходимо внести свои предложения, чтобы их учли до того, как будет разработан бюджетный план», — отметил советник, признав, что на каждый евро в общеевропейском бюджете в бюджет Литвы возвращается 6-7 евро помощи. В 2018 году доходная часть бюджета запланирована на уровне 9,071 миллиарда евро, вдобавок к этой сумме ЕС выделит Литве 2,3 миллиарда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!