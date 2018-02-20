Водитель дошел до Верховного суда и отстоял штраф в 500 рублей

Гражданин, продавший свою машину, не обязан платить штрафы за новых владельцев, даже если информация о сделке не попала в базы ГИБДД. Такое решение принял Верховный суд России по итогам рассмотрения жалобы жителя Воронежской области Петра Самохова, который два года безуспешно пытался обжаловать соответствующие взыскание, передает «Коммерсантъ».

Как следует из документов суда, летом 2016 года Самохов получил по почте штраф в размере 500 рублей за превышение скорости. Но в мае того года он продал свою машину. В Госавтоинспекции отказали в обжаловании — по базе данных перехода права собственности не произошло, машина числилась за Самоховым, поэтому оснований для отмены постановления не обнаружили.

К такому же выводу пришли районный суд Воронежа и Воронежский облсуд, куда обратился Самохин. Верховный суд признал их доводы ошибочными и отменил штраф, указав при этом, что все доказательства перехода машины в собственность к другому лицу имеются: договор купли-продажи, полис ОСАГО, договор лизинга и другие документы.

По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, в 2006 году Верховный суд уже объяснял нижестоящим судам, что договор купли-продажи является документом, подтверждающим переход права собственности другому лицу. «Но, как мы видим, суды постановление игнорируют и договоры во внимание не принимают», — заметил Радько. Он предположил, что суды не доверяют документам, составленным в простой письменной форме. Речь идет о перепродаже автомобилей с помощью договоров без нотариального заверения, которая практикуется с 2013 года, когда в ГИБДД упростили процедуру регистрации автомобилей.

ГИБДД и суды принципиально игнорируют явные доказательства нахождения автомобиля во владении (или пользовании) иным лицом, полагая, что мало кто из-за 500-рублевого штрафа дойдет до Верховного суда, в свою очередь, пояснила юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева. По ее словам, неправосудные решения оставляют в силе «в любом, даже самом абсурдном случае» — в результате создаются негласные судебно-административные барьеры для граждан.

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