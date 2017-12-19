Российским полицейским указали на перебор с арестами за неповиновение

В новый административный регламент МВД внесут изменения, ограничивающие возможность арестовывать водителей за отказ предоставить машину полицейскому, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 19 декабря.

На необходимость правок министерству указала Генпрокуратура, куда в поисках справедливости обратился президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Нынешние положения регламента фактически предусматривают двойную ответственность за нежелание передать автомобиль во временное пользование сотруднику правоохранительных органов. В частности, кроме штрафа в размере 500 рублей (по статье 12.25 КоАП), к таким людям применяют статью о неповиновении законному распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП), за что можно наказать арестом.

Материалы по теме Без бумажки ты... Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам

Сотрудники ГИБДД также квалифицируют как неповиновение не только отказ остановить машину и предъявить документы, но и повторное выявление тонировки на стеклах. Последний из перечисленных случаев — это «избыточное и гипертрофированное правоприменение», пояснил зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Всего же по административной статье о неповиновении, по данным Верховного суда, только за первые шесть месяцев нынешнего года было привлечено 42,8 тысячи граждан, из них 17,5 тысяч попали за решетку. Каждый год статистика применения этой нормы возрастает.

Осенью вступил в силу новый регламент работы сотрудников МВД. Документ, среди прочего, дозволяет гаишникам останавливать машины вне стационарных постов и курить при общении с водителями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!