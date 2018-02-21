SpaceX в третий раз перенесла запуск глобального интернета

Компания Илона Маска SpaceX из-за сильного ветра перенесла запуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести с военно-воздушной базы Ванденберг два спутника для обеспечения работы глобального интернета. Как сообщается на странице организации в Twitter, старт состоится 22 февраля в 17:17 мск.

Аппараты Microsat-2a и Microsat-2b — первые два из группировки в 12 тысяч спутников, с помощью которых SpaceX рассчитывает обеспечить интернетом практически любую точку Земли.

Система спутниковой связи называется Starlink. Почти 4,5 тысячи спутников, входящих в нее, будут двигаться на высоте 1,1-1,3 тысячи километров. Еще 7,5 тысячи аппаратов выведут на высоту не более 346 километров, следует из документации SpaceX.

Как добавляет Financial Times (FT), тестовые спутники будут посылать сигналы на несколько наземных станций, в том числе в штаб-квартиру Tesla. Изначально запуск планировали на 17 февраля, но перенесли сначала на 18-е, а затем на 21 февраля. Основной нагрузкой стал испанский спутник PAZ.

The Wall Street Journal в январе 2013 года писала, что компания рассчитывает на 40 миллионов клиентов Starlink к 2025 году. По подсчетам SpaceX, с которыми ознакомилась газета, к этому же году выручка проекта составит 30 миллиардов долларов. Предполагается, что первые пользователи смогут подключиться к Starlink в 2019-м.

SpaceX начала проект спутникового интернета в 2014 году, пишет FT, но больше времени уделяла работе над ракетами-носителями Falcon 9 и Falcon Heavy.

Проект глобального интернета существовал у Google. Она планировала запустить свою сеть спутников, но затем решила раздавать сеть с воздушных шаров. В 2017 году компания отказалась запускать их по всему миру и решила сосредоточиться на бедных и труднодоступных регионах планеты.

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