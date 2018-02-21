Сирийцы еще сильнее укрепились в курдском Африне

Новые группы проправительственных сирийских сил прибыли во второй половине дня в среду, 21 февраля, в регион Африн, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По его информации, войска прибыли примерно через 24 часа после первой группы. Цель бойцов — поддержка жителей в противостоянии боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и турецкой агрессии.

Видео, снятое на сирийских позициях возле города Джендерис на юго-западе района Африн, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Directorate 4 / Telegram

20 февраля сообщалось, что сирийские военные находятся на территории района Африн, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об их выходе оттуда после турецких ударов с воздуха. До этого стало известно, что турецкие военные обстреляли сирийцев, а также сообщалось, что проправительственные силы якобы приблизились к Африну на расстояние до 10 километров и отступили.

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



