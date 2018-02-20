Сирийцы подошли к Африну и отошли

Сирийские проправительственные силы, приблизившись к Африну на расстояние до 10 километров, отступили, услышав предупредительные выстрелы. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает турецкое агентство Anadolu в Twitter.

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При этом в сети появился снимок, на котором командиры вооруженных отрядов народной самообороны (YPG) и сирийской правительственной армии встретились в Африне и пожали друг другу руки.

Ранее 20 февраля стало известно, что турецкие военные обстреляли правительственные войска после того, как они вошли в Африн, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдов. Видео с места событий публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

За день до этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии последствиями в случае оказания поддержки курдам. Анкара также пообещала сирийским правительственным силам начать военные действия, если они войдут в Африн, чтобы поддержать курдские силы, а не очистить от них регион.

Ранее появилась информация о соглашении между курдами и Дамаском, согласно которому правительственные силы Сирии войдут в город, чтобы противостоять турецкой агрессии.

С 20 января Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG).

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