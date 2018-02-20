Сирийцы удержались в Африне несмотря на обстрел турок

Сирийские военные находятся на территории района Африн, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что они вышли оттуда после турецких ударов с воздуха. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, и публикует видеозапись с войсками правительственных сил Сирии.

20 февраля стало известно, что турецкие военные обстреляли сирийцев после того, как они вошли в Африн, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдов.

В этот же день сообщалось, что сирийские проправительственные силы, приблизившись к Африну на расстояние до 10 километров, отступили, услышав предупредительные выстрелы.

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