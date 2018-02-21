Президент Сербии пообещал игнорировать антироссийские санкции Евросоюза

Сербия не присоединится к санкциям Запада в отношении России. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в ходе визита главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Белград, передает РИА Новости.

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«Сербия не поменяет свою политику по отношению к Российской Федерации (…). Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции против России. Сербия никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии. Мы надеемся, что в Европе это поймут», — отметил Вучич.

Президент добавил, что вступление Сербии в ЕС предполагает согласованную с Брюсселем внешнюю политику, однако подчеркнул, что ЕС будет учитывать многовековые исторические связи между Россией и Сербией. «Полагаю, что будут различные пожелания и попытки давления, чтобы эти отношения пошли в другом направлении, но Сербия твердо стоит на своей линии и будет поддерживать и развивать традиционные наилучшие отношения с Российской Федерацией, — заверил Вучич. — Сербия является независимой страной и самостоятельно принимает решения в своих интересах».

В свою очередь, Лавров заявил, что Москва не останется в стороне и готова быть посредником в переговорах между Сербией и косовскими албанцами, проводимых при посредничестве Брюсселя.

В мае 2017 года Вучич заявил, что Сербия старается сохранить военный нейтралитет и не стремится в НАТО, желая оставаться за рамками военных блоков.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году.

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