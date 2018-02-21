Ленивые сотрудники пансионата в Бурятии поили немощных постояльцев снотворным

Сотрудники пансионата в Бурятии поили снотворным своих постояльцев, чтобы не ухаживать за ними. Об этом говорится в материале местной газеты «Номер один». По информации издания, старики спали в детских кроватях и почти не ели.

Родственники одного из постояльцев пансионата Владимира Корытова написали заявление в МВД на руководителей пансионата «СуперСтар» в Железнодорожном районе. По их словам, Владимир проходил реабилитацию после болезни. Из-за отсутствия мест в главном корпусе новых постояльцев заселяли в здание детского сада. «Когда мы только подписали договор с «СуперСтаром», брат еще мог сам садиться, пользовался судном.

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При сильных болях он просил сонные таблетки, но что, как вы думаете, делали сотрудницы пансионата? Они таблетки, которые должны были давать один раз в день, давали три раза в день, и не по одной, а по две. В итоге постояльцы целыми сутками спали, никто их не будил, даже чтобы покормить», — рассказали родственники.

В один из визитов родные Владимира вызвали скорую, потому что он не мог разговаривать. Врачи диагностировали ему повторный инсульт. Они также сообщили, что больной был истощен, его организм обезвожен. По словам родственников, Владимир потерял за время пребывания в пансионате около 40 килограммов.

Хозяйка пансионата Альбина Хохлова считает, что никто не вредил здоровью постояльца. По ее словам, сиделки выдают только те лекарства, которые выписывают врачи. Следователи пообещали проверить информацию о ненадлежащем уходе за пожилыми и больными людьми, сообщается на официальном сайте регионального управления СК.

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