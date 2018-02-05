Жители Уфы три года продержали мужчину в строительном рабстве

Жители Уфы три года держали в рабстве мужчину, который приехал в Россию в поисках работы. Его спасли волонтеры движения против рабства «Альтернатива», пишут «Такие Дела» со ссылкой на главу организации Олега Мельникова.

По словам Мельникова, несколько лет назад 35-летний мигрант из Узбекистана приехал в Уфу на заработки. Он познакомился с людьми, назвавшими себя руководителями строительной фирмы. Они отобрали у него документы и заперли в квартире, откуда его ежедневно вывозили бесплатно работать на стройке.

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О находящемся в плену узбеке активисты узнали от местных правозащитников. Мужчине угрожали, поэтому он не обращался в полицию. «Спасательную операцию осложнило то, что мужчина очень плохо говорил по-русски и смог назвать только улицу и номер квартиры, в которой его держат. А на этой улице расположено 14 многоэтажных домов! Операция проходила в ночь с 1 на 2 февраля, без участия полицейских», — рассказал изданию лидер «Альтернативы».

Теперь спасенному мигранту придется заплатить штраф за просроченное разрешение на работу в России. После этого он сможет вернуться на родину.

В декабре прошлого года активисты «Альтернативы» и сотрудники нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер» спасли украинского пенсионера-инвалида и еще несколько человек, которые находились в рабстве у цыган. Три года прикованного к инвалидному креслу мужчину заставляли попрошайничать, а в оставшееся время держали взаперти и поили транквилизаторами. Большую часть произошедшего истощенный пенсионер помнил смутно.

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