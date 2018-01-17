Земляки назвали вымыслом историю сбежавшего из цыганского плена россиянина

История о побеге из цыганского рабства, рассказанная жителем Воронежской области Анатолием Крышаном, — это фейк. Об этом в среду, 17 января, сообщили «Вести Воронеж». Журналисты издания установили, что мужчина уже 20 лет не живет со своей семьей.

Как оказалось, 63-летнего Крышана из воронежского города Калач не разыскивали ни родные, ни полицейские. Мужчина бродяжничает многие годы и после холодного приема дома сообщил, что поедет к знакомым в Павловск.

Ранее Крышан часто подрабатывал на стройках и не всегда получал за это плату. Исходя из этого, воронежские журналисты сделали вывод, что его история о цыганах является вымышленной.

15 января сообщалось, что поисковики из курского отряда «Лиза Алерт» случайно наткнулись на замерзающего пожилого мужчину, сидевшего без денег и документов на остановке «Мещерские дворы», расположенной на трассе между Курском и Воронежем.

Человек этот представился Анатолием Крышаном и рассказал, что был принудительно увезен цыганами в Москву, где четыре месяца принудительно работал на стройке. Без денег и документов мужчина сбежал от начальства и пешком добирался домой. Волонтеры усадили его в автобус до Калача и предупредили местных коллег-поисковиков.

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