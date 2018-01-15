Россиянин вырвался из цыганского рабства и два месяца шел домой

Житель города Калач Воронежской области Анатолий Крышан два месяца шел пешком из Москвы, куда его принудительно увезли цыгане, говорится в паблике курского отряда волонтеров-поисков «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

После четырех месяцев бесплатного труда на столичной стройке, он без денег и документов решил самостоятельно вернуться домой, проходя каждый день до 20 километров.

Замерзающего мужчину случайно обнаружила ночью на остановке общественного транспорта «Мещерские дворы» на трассе между Курском и Воронежем группа волонтеров, разыскивавшая другого человека. Анатолия напоили горячим чаем и доставили в больницу, откуда затем перевезли в Воронеж.

«По дороге связались с представителями отряда "Лиза Алерт" Воронеж и местными сотрудниками полиции. Выяснили, что Анатолия Николаевича уже несколько месяцев разыскивают родные из города Калач», — отмечено в сообщении.

Из Воронежа Крышан отправился в родной город на маршрутном такси. На месте его встретила семья.

Ранее в январе сообщалось о безногом инвалиде Валерии Швеце из Одесской области, который три года провел в рабстве у цыган в Нижнем Новгороде, вынудивших его заниматься попрошайничеством. Мужчину похитили из родного города без документов и, предположительно, «посадили» на транквилизаторы.

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