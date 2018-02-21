Военные заменили мужчин в сознании россиян

День защитника Отечества все больше воспринимается среди россиян как праздник военных, а не мужчин в целом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Аналитики центра считают, что праздник постепенно меняет свое значение в сознании россиян. Если в настоящее время респонденты в большей степени его считают днем всех военнослужащих (39 процентов), чем мужчин в целом (34 процента), то в 2005-2006 годы 23 февраля был скорее мужским днем (46 и 42 процента соответственно), чем днем военнослужащих (32 и 31 процент).
Видеть своего близкого родственника (мужского пола) в рядах военнослужащих хотели бы 71 процент респондентов. Это, как отметили представители ВЦИОМ, стало историческим максимумом. Противоположного мнения придерживается 21 процент участников опроса.
В России День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Традиция ведется с 1922 года. В честь праздника дома в центре Москву украсят лампами в цветах российского флага. Кроме того, на 16 площадках города запустят салют.