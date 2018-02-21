Санкции сорвали контракты России на 3 миллиарда долларов

Из-за антироссийских санкций Россия потеряла контракты с зарубежными странами на сумму более 3 миллиардов долларов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы удовлетворены тем, что некоторые страны перестали закупать часть российских товаров и материалов. Мы считаем, что нам удалось остановить сделки более чем на 3 миллиарда долларов», — пояснила она.

Она напомнила, что США предостерегли другие государства от заключения контрактов с Россией в сфере военной промышленности. В противном случае, добавила Нойерт, Вашингтон будет вводить санкции и против этих стран.

27 октября 2017 года Госдеп опубликовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой», «МиГ», «Туполев»,«Алмаз-Антей», Уралвагонзавод и ряд иных.

Санкции против России были введены Евросоюзом и США в 2014 году. Основной причиной называлось присоединение Крыма к России и война в Донбассе. При этом Москва всегда отрицала свою причастность к конфликту на территории Украины.

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