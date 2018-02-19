Госсекретарь США заявил о планах ввести новые санкции против россиян

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Рекс Тиллерсон

США рассматривают возможность наложения санкций на ряд россиян. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

«Мы уже предприняли шаги, благодаря которым предотвратили ряд военных сделок России. И мы рассматриваем список персоналий для возможного наложения санкций», — заявил он, отвечая на вопрос, почему до сих пор не претворены в жизнь одобренные Конгрессом ограничительные меры.

Ранее офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список из 13 фамилий и трех организаций, которых обвиняют во вмешательстве в ход избирательного процесса в 2016 году. Главные обвинения выдвинуты против российского бизнесмена Евгения Пригожина и Агентства интернет-исследований.

При этом Евгений Пригожин с июня 2017 года уже находится под американскими санкциями. В США бизнесмена считают виновным во вмешательстве во внутренние дела Украины.

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