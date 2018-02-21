Россиянам покажут третью часть «О чем говорят мужчины»

В России 22 февраля в широкий прокат выходит комедия «О чем говорят мужчины. Продолжение». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Лента режиссера Флюзы Фархшатовой расскажет о путешествии героев франшизы Леше, Славе, Саше и Камиле в Санкт-Петербург. Главные роли исполнили Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит. В комедии также сыграл Михаил Прохоров и выступила группа БИ-2.

Мировая премьера ленты запланирована на 1 марта.

Первая часть серии «О чем говорят мужчины» вышла в 2010 году. Режиссер Дмитрий Дьяченко снял роуд-муви по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». В 2011-м кинематографист выпустил продолжение под названием «О чем еще говорят мужчины».

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