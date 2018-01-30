Путин рассказал Машкову о воткнутой флешке с «Движением вверх»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил актера Владимира Машкова, исполнившего главную роль в спортивной драме «Движение вверх», передает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Они побеседовали в Гостином дворе в Москве, где действующий глава государства, участвующий в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца, встречается со своими доверенными лицами.

«Мы не знали, что вы сходили», — сказал Машков в ответ на слова благодарности от президента.

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«Я никуда не ходил, я флешку включил», — пояснил Путин. На вопрос актера «Уже украли?» глава государства заметил: «Не, не украли. Дали посмотреть».

Владимир Путин регулярно оценивает новинки российского кинематографа. Так, в январе он посмотрел фильм «Рубеж», а осенью — ленту «Салют-7».

Кассовые сборы фильма «Движение вверх» превысили два миллиарда рублей. Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева стала первой российской лентой, преодолевшей эту отметку за всю историю отечественного проката. Картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла «непобедимую сборную США», пребывавшую в фаворитах на протяжении 36 лет.

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