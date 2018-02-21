Власти Севастополя и общественники обсудили систему обращения с отходами

Вопросы внедрения раздельного сбора бытовых отходов обсудили с представителями общественных организаций на круглом столе в правительстве Севастополя. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров в среду, 21 февраля. Его слова приводятся на сайте городского правительства.

«Мы ставим задачу внедрения раздельного сбора мусора. Важно, что в этом году региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами должен закончить работу над разработкой системы утилизации мусора», — сказал Базаров.

Также в числе приоритетов в сфере обращения с ТБО участники круглого стола отметили предотвращение образования свалок, безопасную утилизацию отходов, максимальное использование вторичных материалов.

Как сообщил начальник Управления благоустройства Евгений Романенко, сегодня более 50 процентов контейнерных площадок в городе оборудованы специальными сетками для сбора потенциального вторичного сырья. Переработкой таких отходов занимаются пять организаций.

Общественное обсуждение способов и технологий переработки мусора в начале января анонсировал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.