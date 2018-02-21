Цыгане-бомжи пожаловались на попытки изгнания из Франкфурта

Власти германского Франкфурта проводят политику преследования нищих цыган. Такое заявление сделала Ассоциация поддержки рома, передает The Local.

В организации считают, что чиновники намерены полностью «изгнать бездомных цыганских мигрантов из Франкфурта». В качестве примера приводятся «бесчеловечные действия» сотрудников управления общественного порядка города в отношении двух женщин из Румынии, подвергающихся на родине преследованиям и страдающих от нищеты.

Как утверждают в ассоциации, цыганки сидели на улице с табличкой и просили милостыню, когда их заметили чиновники. Во время разбирательства они проставили в паспортах женщин печать «пойманы во время агрессивного попрошайничества», чем незаконно аннулировали документы.

Материалы по теме Хозяева приехали Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы

«Такое поведение отображает скандально высокий уровень изоляции и клеймления. Женщин будут осуждать каждый раз, когда проверяются их документы», — подчеркнули в ассоциации. В управлении же пояснили, что сотрудникам управления общественного порядка не разрешается ставить печати в паспорта и провинившемуся указали на ошибку.

Ранее в феврале пенсионер с гражданством России и Германии ранил ножом трех мигрантов во время драки в немецком Хайльбронне. Мотивом считают ксенофобию: своими действиями он якобы хотел подать сигнал властям о несогласии с нынешней политикой приема беженцев.

До этого основатель одной из ассоциаций помощи беженцам в Германии рассказала, что мигранты-мусульмане угрожают привычному образу жизни немцев.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Только за год в страну прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из североафриканских и ближневосточных стран.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!