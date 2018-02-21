Суд отменил итоги торгов на площадке «Сбербанк-АСТ»

Арбитражный суд Москвы признал торги на площадке «Сбербанк-АСТ» недействительными и отменил заключенный по их итогам госконтракт на обслуживание балансового счета Пенсионного фонда по начислению пенсий за рубежом. Оспорил результаты тендера банк ВТБ. В пресс-службе финансовой организации «Ленте.ру» заявили, что приветствуют решение суда.

В марте 2017 года на торговой площадке «Сбербанк-АСТ», дочерней компании Сбербанка, проводились электронные торги, на которых разыгрывался контракт на оказание банковских услуг в пользу ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». В торгах участвовали два госбанка — ВТБ и Сбербанк. Победителем по итогам торгов признали последний.

Однако ВТБ обратился в суд для того, чтобы оспорить итоги тендера. Истец ссылался на то, что в момент проведения аукциона на электронной площадке произошел технический сбой. Согласно условиям аукциона, каждому участнику на шаг аукциона дается 10 минут — за это время он должен озвучить свое предложение, но ВТБ этого сделать не удалось. При направлении ценовых предложений ВТБ площадка выдавала ошибку, фактически она была недоступна.

В результате суд пришел к выводу, что электронная площадка Сбербанка, широко применяемая для организации открытых аукционов, не смогла обеспечить надлежащее проведение торгов по закупке банковских услуг.

Ранее Сбербанк оптимистично оценивал потенциал своей электронной площадки, а менеджмент банка заявлял о многомиллиардных инвестициях и безоговорочном лидерстве в данной сфере.