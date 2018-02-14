Раскрыты доходы руководства Сбербанка

Сбербанк в 2017 выплатил членам правления 5,108 миллиарда рублей, что на 42,2 процента превышает уровень выплат в 2016 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на квартальный отчет крупнейшего банка страны.

На фиксированные вознаграждения приходится 23 процента выплат, или 1,183 миллиарда рублей. Остальные 77 процентов — это плавающая часть, куда входят премии и вознаграждения за достижение рабочих результатов, а также транши за показатели прошлых лет.

Еще 7,1 миллиона рублей некоторые члены правления получили за то, что входят в наблюдательный совет государственного банка. Отложенное долгосрочное вознаграждение членов правления банка в 2017 году составило 1,6 миллиарда рублей.

По итогам 2016 года членам правления в общей сложности выплатили 3,591 миллиарда рублей, из них 20 процентов пришлось на фиксированную часть, а остальное — на переменную. В правление Сбербанка входят 10 человек, включая президента и председателя правления Германа Грефа.

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