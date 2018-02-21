«Излечившаяся от рака» веганка умерла от рака

Видеоблогер Мари Лопез, уверявшая, что смогла «вылечиться от рака и лесбийства с помощью веганства», умерла от рака. Об этом сообщила ее племянница Лиз Джонсон, пишет Metro.

Девушка называет причиной смерти тети то, что мать, заботившаяся о больной, давала Лопез мясо и разогретую в микроволновке еду. «Тетя соблюдала веганскую диету и была сыроедом. Моя семья не привыкла к подобному стилю жизни, поэтому моя мама кормила ее не тем. И в какой-то момент она сдалась и перестала настаивать», — объяснила Джонсон.

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Джонсон добавила, что верит, что если бы Лопез продолжала придерживаться веганской диеты, то не умерла бы. Также она добавила, что перед смертью тетя попросила ее удалить все видео, в которых она говорила, что веганская диета способна победить рак. Но племянница отказалась сделать это, потому что до сих пор уверена в ее эффективности.

В роликах на YouTube-канале, который вели Лиз и Мари, женщина утверждала, что вылечилась от рака за 90 дней, отказавшись от химиотерапии, питаясь только соком из лимона с имбирем и молясь. Также со сменой диеты она якобы «перестала быть лесбиянкой».

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