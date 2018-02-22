Странная особенность эмодзи лобстера разозлила американский штат

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что изображенные на эмодзи омары имеют восемь ног вместо десяти. Об этом сообщает NDTV.

В начале февраля разработчики из Консорциума Юникод, ответственные за создание универсальных смайлов, представили 157 новых эмодзи. Картинки с омарами особенно порадовали жителей американского штата Мэн, который славится качественными морепродуктами. Местный сенатор Ангус Кинг оставил по этому поводу восторженный отзыв в Twitter.

— Senator Angus King (@SenAngusKing) 07 февраля 2018, 20:12

Однако радость людей длилась до тех пор, пока они не заметили ошибку в анатомическом строении нарисованного омара. Пользователи социальных сетей выразили протест, а также отметили «слишком уродливый» хвост лобстера.

После негодования жителей Мэна дизайнерам пришлось дорисовать ракообразному две недостающие ноги. «Мы услышали вас. Мы допустили некоторые ошибки, и мы их исправляем», — отметили разработчики в официальном блоге Emojipedia.com.

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