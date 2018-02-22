В американское посольство в Черногории бросили гранату

Возле посольства США в Черногории в ночь на 22 февраля произошел взрыв, сообщает издание Analitika. Reuters передает, что полиция перекрыла прилегающие к зданию дипмиссии улицы, видимых повреждений не заметно.

Как сообщается в Twitter черногорских властей, мужчина, устроивший взрыв, сначала бросил на территорию посольства, предположительно, ручную гранату, а затем подорвал себя.

На сайте посольства граждан США предупредили о возможной опасности. Их просят по возможности не подходить к зданию, избегать мест массового скопления людей, следовать указаниям местных властей и следить за ситуацией через СМИ.

В июне 2017-го взрыв произошел на территории посольства США в Киеве. Его отказались квалифицировать как теракт и признали хулиганством.

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