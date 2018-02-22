Илон Маск пояснил ситуацию с упавшей в воду носовой частью ракеты

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что попытка «поймать» для последующего повторного использования носовую часть ракеты-носителя Falcon 9 не увенчалась успехом. В то же время компания намерена продолжить испытания через месяц, сообщает Reuters.

«Ошиблись на несколько сотен метров, но обтекатель приземлился в воду неповрежденным. Сможем поймать с несколько большими (тормозными) парашютами для замедления посадки», — написал Маск в Twitter.

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Запуск ракеты Falcon 9 с двумя спутниками для обеспечения глобального интернета и испанским правительственным спутником состоялся 22 февраля в 17:17 по московскому времени с военно-воздушной базы Ванденберг. Аппараты Microsat-2a и Microsat-2b — первые два из системы в 12 тысяч спутников, с помощью которых SpaceX планирует обеспечить доступ в интернет из любой точки Земли.

В 2017 году Маск заявлял, что SpaceX планирует использовать носовую часть ракеты несколько раз. Для оптимизации стоимости космических полетов компания отрабатывает технологию многоразового использования первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Первая повторная отправка первой ступени состоялась в марте 2017 года.

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