Девушка посинела после ванны и насмешила соцсети

В сети набирает популярность пост девушки по имени Ребека Батлер, кожа которой окрасилась в синий цвет после использования бомбочки для ванны. Об этом пишет The Daily Dot.

«Я пролежала в ванной в течение пяти минут, и теперь я долбанный смурф. Эта штука серьезно покрасила мою кожу», — заявила Батлер в Twitter. Она также посоветовала другим девушкам воздержаться от покупки подобного товара в магазинах Kroger.

Судя по опубликованной фотографии, синяя краска покрыла практически все тело любительницы бомбочек для ванн. Невредимым осталось лишь лицо девушки.

Пост Батлер мгновенно обрел вирусную популярность: за несколько дней запись собрала более 40 тысяч ретвитов и почти 150 тысяч лайков. Пользователи сети посмеялись над девушкой, сравнив ее с «синими» персонажами известных фильмов и телесериалов.

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