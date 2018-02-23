Солдаты-африканцы из Анголы порадовали зрителей на параде в Омске

Солдаты из Анголы прошли на параде, приуроченном ко Дню защитника отечества в Омске. Видеозапись выступления на странице во «ВКонтакте» выложил пользователь Николай Чумаков.
Как сообщается на сайте областного правительства, парад вооруженных сил прошел в Омске на Соборной площади. Наравне с российскими военнослужащими в нем приняли участие и африканские военные из Анголы, которые учатся в Омском автобронетанковом инженерном институте.
Они исполнили строевую песню и продемонстрировали боевые приемы и танцы. В результате им достался приз зрительских симпатий. Победителем стала 1-я рота Омского кадетского корпуса.
С трибуны почетных гостей мастерство и выучку военнослужащих оценивали временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков, ветераны военной службы, а также представители органов власти и общественности.
Ранее Ангола заняла второе место в рейтинге самых негостеприимных стран мира по версии Passport Index. На первых строчках разместились Афганистан, Северная Корея, Сомали, Сирия и Туркмения — чтобы попасть в эти страны, гражданам всех без исключения государств нужны визы или другие разрешительные документы. Россия стала 83-й по гостеприимности.