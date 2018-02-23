Солдаты-африканцы из Анголы порадовали зрителей на параде в Омске

Солдаты из Анголы прошли на параде в Омске ко Дню защитника отечества

Солдаты из Анголы прошли на параде, приуроченном ко Дню защитника отечества в Омске. Видеозапись выступления на странице во «ВКонтакте» выложил пользователь Николай Чумаков.

Как сообщается на сайте областного правительства, парад вооруженных сил прошел в Омске на Соборной площади. Наравне с российскими военнослужащими в нем приняли участие и африканские военные из Анголы, которые учатся в Омском автобронетанковом инженерном институте.

Они исполнили строевую песню и продемонстрировали боевые приемы и танцы. В результате им достался приз зрительских симпатий. Победителем стала 1-я рота Омского кадетского корпуса.

Николай Чумаков / ВКонтакте

С трибуны почетных гостей мастерство и выучку военнослужащих оценивали временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков, ветераны военной службы, а также представители органов власти и общественности.

Ранее Ангола заняла второе место в рейтинге самых негостеприимных стран мира по версии Passport Index. На первых строчках разместились Афганистан, Северная Корея, Сомали, Сирия и Туркмения — чтобы попасть в эти страны, гражданам всех без исключения государств нужны визы или другие разрешительные документы. Россия стала 83-й по гостеприимности.

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