«Сплин» сыграет на MTV Unplugged

Популярное музыкальное шоу MTV Unplugged возвращается в эфир 23 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новый сезон шоу откроет концерт группы «Сплин». На выступление музыкантов, прошедшее 30 января, смогли бесплатно попасть 300 человек, оставивших заявки в социальной сети «Вконтакте». Стольким же достались приглашения на концерт группы «Аквариум».

MTV Unplugged — формат музыкального шоу, в котором популярные исполнители играют акустические концерты.

В России съемки шоу начались в 2017 году. Первыми участниками стали Дельфин, группа «Звери», Дима Билан, Полина Гагарина и Елка. В США на MTV Unplugged выступали группы Nirvana, Kiss, The Cure, Oasis, Pearl Jam и Alice in Chains, а также Боб Дилан, Джордж Майкл, Кэти Перри, Стинг и Шакира.

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