Летевший в Астрахань самолет экстренно сел из-за смерти пассажирки

Самолет, летевший из Москвы в Астрахань, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы приволжской транспортной полиции.

«Сегодня ночью из-за смерти пассажирки на борту самолета, следовавшего из московского аэропорта Шереметьево в Астрахань, была произведена экстренная посадка в Волгограде», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что речь идет о женщине 1927 года рождения, в полете ее сопровождали родственники.

По информации источника агентства, умершая страдала онкологическим заболеванием. Полицейские передали материалы следователям для организации проверки.

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