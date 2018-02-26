Названы города с самыми высокими зарплатами у иностранцев

Мумбаи стал городом с самыми высокими в мире среднегодовыми зарплатами для иностранных специалистов. Зарплаты экспатов в индийском мегаполисе составляют более 217 тысяч долларов — это в два раза больше, чем средняя по миру зарплата иностранных специалистов (около 100 тысяч долларов). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного HSBC Bank International Ltd., сообщает Bloomberg.

Материалы по теме «Мы находимся глубоко в яме» Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица

На втором месте по размеру среднегодовой зарплаты экспата — американский Сан-Франциско, где иностранные специалисты зарабатывают около 207 тысяч долларов. На третьем месте — швейцарский Цюрих со средней зарплатой чуть менее 207 тысяч.

Также в топ-10 вошли Шанхай (Китай) — 202 тысячи долларов, Женева (Швейцария) — почти 185 тысяч, Нью-Йорк (США) — 182 тысячи, Лос-Анджелес (США) — 161 тысяча, Джакарта (Индонезия) — более 152 тысяч, Гонконг (Китай) — 148 тысяч, и Париж (Франция) — почти 140 тысяч.

Несмотря на то что в азиатских странах экспатам предлагаются более высокие зарплаты, в топ-5 городов с самыми лучшими условиями для работы экспатов не вошли ни Мумбаи, ни Шанхай, ни Джакарта. Согласно результатам опроса, самыми перспективными с точки зрения карьерного роста выступают такие города, как Сан-Франциско, Лондон (26-е место в рейтинге зарплат), Нью-Йорк, Дублин (37-е место) и Бирмингем (50-е место). При этом в Дублине и Бирмингеме зарплаты экспатов ниже, чем в среднем в мире, — 91,4 и 62 тысячи долларов соответственно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!