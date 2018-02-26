Рэпер Face на медведе сжег Белый дом и спел про секс с женой Обамы

Российский рэпер Face выпустил патриотический клип на свой хит «Я роняю Запад», в котором оседлал гигантского медведя и атаковал США. Ролик опубликован на YouTube-канале хип-хоп-исполнителя.

В клипе появляется супергерой Капитан Америка, который дерется с медведем, и пьяный русский десантник, сражающийся с темнокожим мужчиной. Действие ролика разворачивается на фоне горящих небоскребов. «Я **** [трахал] жену Обамы, мне сосала дочка Трампа», — поет Face.

13 февраля рэпер разместил в соцсетях серию постов с критикой правительства и посоветовал всем сваливать из России. Face также назвал кандидата в президенты Павла Грудинина «конченым» за то, что тот восхваляет Иосифа Сталина. Исполнитель добавил, что «оппозиция в стиле Навального и прочих тоже предложить *** [ничего] не может».

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