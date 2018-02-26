«Зверь с Востока» помог «Газпрому» установить новый рекорд

«Газпром» установил новый рекорд экспорта топлива из-за резкого похолодания в Европе, за сутки в страны дальнего зарубежья поставлено 655,2 миллиона кубометров газа. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы компании.

«Неделя стала для «Газпрома» рекордной. 24 февраля компания снова, четвертый раз за четыре дня, улучшила абсолютный максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый исторический рекорд — 655,2 миллиона кубометров. Рост по сравнению с 23 февраля, когда было достигнуто предыдущее пиковое суточное значение, — 2,4 миллиона кубометров», — говорится в сообщении.

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Новый рекорд был установлен в выходной день — в субботу — когда потребление газа иностранными покупателями снижается до минимума за неделю, подчеркнула компания.

Экспорт растет из-за сильного похолодания, которое европейская пресса прозвала «Зверем с Востока» (Beast from the East). Холодный антициклон подстегивает потребление и рост цен на газ.

Предыдущий максимум был достигнут 21 февраля нынешнего года — 645,1 миллиона кубометров, 22 февраля — 645,7 миллиона кубометров, 23 февраля — 652,8 миллиона кубометров.

В 2017 году российский газовый холдинг нарастил зарубежные поставки на 8 процентов в годовом выражении — до рекордных 193,9 миллиарда кубометров. Доля «Газпрома» на рынке Европы увеличилась до 34,7 процента.

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