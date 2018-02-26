Разработчика криптовалюты PRIZM ограбили в Москве

Неизвестные в столице ограбили Юрия Майорова, учредителя компании «Нейросеть» и разработчика криптовалюты PRIZM. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Майоров обратился в полицию ночью 23 февраля. «Мужчина сообщил, что на улице Исаковского (район Строгино, северо-запад) четверо неизвестных насильно посадили его в автомобиль Mercedes, избили и открыто похитили сумку, в которой находились 20 тысяч долларов, документы, два телефона и ноутбук», — сказал источник.

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Злоумышленники некоторое время возили потерпевшего по городу, а затем высадили на улице Борисовские Пруды (районы Братеево и Москворечье-Сабурово, юг), после чего скрылись. Похищенное у Майорова имущество оценивается в 1,4 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК («Грабеж»). В настоящее время ведется розыск преступников.

30 января стало известно, что в Иркутской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении оборудования для майнинга криптовалюты.

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