Ученые признали существование питающихся радиацией инопланетян

Исследователи из Бразильской лаборатории синхротронного света и Университета Сан-Паулу выяснили, что на Европе, спутнике Юпитера, могут существовать бактерии, питающиеся радиацией. Согласно выводам ученых, на небесном теле, скорее всего, существуют радиоактивные элементы, которые могут служить источником энергии для микроорганизмов, аналогичных земным Desulforudis audaxviator. Об этом сообщает издание Science Alert.

Экстремофильные анаэробные бактерии D.audaxviator живут в изолированных водных экосистемах, находящихся на глубине 1,5-3 километра. Они существуют обособленно от других организмов и не нуждаются в солнечном свете. Энергию для жизнедеятельности они получают на основе восстановительной реакции с участием сульфатов и водорода, получаемого в результате разложения молекул воды при распаде урана, тория и радиоактивного изотопа калия.

По мнению ученых, жизнь на Европе может существовать при соблюдении трех условий: наличие воды, высокая температура и присутствие химических элементов, необходимых для поддержания метаболизма. Согласно современным данным, первые два фактора на спутнике Юпитера, скорее всего, имеются. Однако исследователи пока не знают, какие именно вещества растворены в водоемах спутника Юпитера.

Результаты моделирования распространения химических элементов по объектам Солнечной системы показывают, что радиоактивные материалы с большой вероятностью присутствуют на Европе, а также на Энцеладе. Их количество должно быть достаточно для поддержания жизнедеятельности организмов, подобных D.audaxviator.

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