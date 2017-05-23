Назван новый источник существования внеземной жизни

Облученная радиацией вода является потенциальной средой обитания для инопланетных микроорганизмов. Это выяснили ученые из Техасского университета Сан-Антонио, смоделировавшие процесс распада оксида водорода в процессе радиолиза. Они определили, возникают ли при этом соединения, которые могут быть использованы бактериями. Об исследовании сообщается на сайте Phys.org.

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По словам специалистов, при радиолизе воды высвобождается молекулярный водород (Н 2 ), который может быть источником энергии для живых клеток. Сама радиация возникает при распаде изотопов урана, калия и тория, находящихся в недрах космических объектов. Ученые считают, что горные породы на Энцеладе (спутник Сатурна), Европе (спутник Юпитера), Плутоне и Хароне имеют химический состав, напоминающий хондриты — наиболее распространенный тип метеоритов. В этом случае крупные небесные тела могут производить достаточное количество излучения для радиолиза.

Поскольку существуют серьезные доводы в пользу существования на Энцеладе и Европе океанов жидкой воды, исследователи полагают, что там происходит выделение Н 2 и активных кислородных соединений.

Некоторые виды бактерий на Земле живут в среде, обогащенной водородом. Такие экстремальные условия, непригодные для существования большинства микроорганизмов, характерны для шахтных вод и гидротермальных источников на морском дне.

Водород также может возникать в ходе химических реакций, протекающих в толще океана. Однако в пористых породах, находящихся под морским дном, основным его источником является радиолиз. По мнению ученых, последний может быть основой существования микроорганизмов на других планетах Солнечной системы.

