Синтезирована главная основа жизни на Земле

Чешские ученые синтезировали все нуклеотидные основания РНК внутри экспериментальной установки, в которой были имитированы условия на Земле несколько миллиардов лет назад. Результаты исследования являются доказательством происхождения жизни из неорганических веществ. Статья биологов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Исследователи планировали усовершенствовать эксперимент Миллера — Юри 1953 года, в котором были получены 22 различные аминокислоты. Тогда систему из нескольких стеклянных колб заполняла смесь из метана, аммиака, водорода и окиси углерода. Также присутствовали водяные пары, которые проходили через имитирующие молнии электрические разряды. В новой версии установки применялись лазеры для симуляции плазмы, возникающей при столкновении с астероидами.

После эксперимента ученые обнаружили, что в растворе содержались такие вещества, как цианистый водород и формамид — производное муравьиной кислоты, содержащее амидную группу. Формамид способен образовывать гуанин — азотистое основание, входящее в состав одного из нуклеотидов ДНК и РНК. Кроме того, был выявлен сам гуанин, а также урацил, цитозин, аденин, мочевина и аминокислота глицин.

РНК — длинные молекулы, которые, как и ДНК, состоят из четырех нуклеотидов. Согласно гипотезе РНК-мира, эти соединения существовали задолго до появления первой жизни, однако были способны копироваться, размножаться и видоизменяться. В конце концов, они стали основой для появления клеток.