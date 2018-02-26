Сидельцы устроили разборки за пост «смотрящего» в СИЗО Ногинска

В СИЗО подмосковного Ногинска Валера Багдатский, «смотрящий» от группировки вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), избил оппонента, покусившегося на его пост. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Занять пост «смотрящего» за СИЗО, сместив Багдатского, попытался Ираклий Абхаз — сторонник клана воров в законе Мераби Мзарелуа (Дуяке) и Гелы Кардавы (Гела Гальский). По данным ИА, действиями Ираклия руководил находящийся вне мест лишения свободы вор в законе Шедели Зарандия (Бесо).

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Попытка «переворота» не удалась. По указанию воров в законе, в частности Теймураза Чурадзе (Алеко Шошия), которые они передали по телефону из Турции, на лице Ираклия лезвием от бритвы оставили особую метку — так называемый сучий шрам, идущий от угла рта почти через всю щеку.

Подобные черные метки на всю жизнь получают те, кто по негласным воровским законам совершил очень серьезные проступки. Тот, кто оставил «сучий шрам», должен держать ответ перед криминальным миром за свои действия и доказать заслуженность столь сурового наказания.

Как отмечает «Прайм Крайм», за поступок, совершенный в отношении Абхаза, Валере Багдатскому в ближайшее время пообещали воровской титул.

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