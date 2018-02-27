Похититель унес ребенка из-под носа беспечного отца

@KhanMoazzam6 / Twitter

В Индии похититель украл ребенка на глазах у заработавшегося отца. На видео инцидента обратило внимание издание The Sun.

На ролике, снятом в Мумбае, двухлетняя девочка Ширен Фатима (Shireen Fatima) выходит поиграть на крыльцо магазина отца. К ней быстро подходит незнакомец, гладит по голове, берет на руки и уносит. При этом и похититель, и ребенок выглядят спокойными.

Через некоторое время отец обнаружил пропажу дочки и забил тревогу. Он позвонил в полицию, стражи порядка изучили записи с камер наружного наблюдения и объявили в розыск похитителя. Шесть часов спустя он был арестован, а девочку вернули родителям.

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