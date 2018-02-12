Похитители «с силой Геркулеса» унесли статую Марса вместе с постаментом

В Великобритании преступники унесли скульптуру вместе с бетонным постаментом. Об этом сообщило издание Metro.

Полиция объявила в розыск похитителей «с силой Геркулеса», укравших в городе Бристоль огромную статую древнеримского бога войны Марса вместе с постаментом. Керамическая скульптура изображала голову и туловище Марса. Она находилась во дворе создавшего ее скульптора, 57-летней Люсиэнн Лассаль (Lucianne Lassalle).

Женщина надеется, что кража статуи была «пьяным розыгрышем», и скоро похитители ее вернут. Она сделала статую около десяти лет назад и перевезла ее с собой из другого города. «Хоть это и статуя Марса, но для меня это больше мемориал павшим в войне. Это особенная для меня работа, и, к тому же, серьезная финансовая потеря, так как она не была застрахована», — отметила Лэссэлл. Тем не менее она признает, что ей лестно, что кто-то предпринял столько усилий для обладания ее работой.

Она отметила, что скульптуру невозможно поднять одному человеку, и она не понимает, как ее перенесли через забор. Также у нее пропала садовая тележка.

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