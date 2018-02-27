Овсянников оценил готовность Севастополя к выборам президента

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обсудил с членами антитеррористической комиссии и городского оперативного штаба меры безопасности во время выборов главы государства. Об этом сообщается на сайте городского правительства во вторник, 27 февраля.

«По итогам представления докладов оцениваю степень готовности к проведению выборов президента РФ в Севастополе положительно. Основная мобилизация продлится в период до 18 марта включительно. Все те действия, которые антитеррористическая комиссия считает необходимыми, будут внесены в протокол заседания», — сказал Овсянников.

Директор Департамента общественной безопасности Владимир Татарчук в свою очередь доложил, что в декабре было проведено обследование антитеррористической защищенности и пожарной безопасности всех избирательных участков города. В результате 12 участков были переведены в более подходящие помещения.

Всего для охраны общественного порядка 179 избирательных участков планируется задействовать более 400 сотрудников силовых структур, сообщил начальник полиции Марк Левин.

Центризбирком РФ 6 февраля зарегистрировал действующего президента Владимира Путина в качестве кандидата на высший государственный пост, он участвует в выборах как самовыдвиженец.