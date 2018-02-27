Подрыв культурного центра венгров на Украине показали на видео

Журналист Виталий Глагола опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, на котором запечатлен процесс закладывания взрывчатки у здания «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде в Закарпатской области Украины.

«Тут отчетливо видно, как подкладывали взрывчатку, сам момент взрыва, а также работу пожарных. Взрывчатку подложили в 03:04, а сдетонировала она в 03:11. В 03:25 приехала первая бригада пожарных, а в 03:35 — вторая», — подчеркнул Глагола.

В ночь на 27 февраля офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» во второй раз за месяц был подожжен неизвестными. Огнем была уничтожена мебель, также выгорела часть помещения. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Заместитель руководителя центра Иосиф Борто сообщил «Радио Свобода», что пожар возник из-за взрыва самодельного устройства. Он отметил, что несколько месяцев центр будет работать в другом здании.

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль обвинил в подрыве здания российские спецслужбы. «Поджог офиса "Общества венгерской культуры" в Ужгороде был инспирирован российскими спецслужбами — лично у меня в этом нет никаких сомнений. Федеральная служба безопасности неоднократно устраивала в Закарпатье провокации. Это и "эпический" план "Шатун", и указатели с провокационными надписями на венгерском языке, и попытка подрыва памятника венграм на Верецком перевале, и, наконец, поджог офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены радикальной пророссийской организации "Фаланга"», — заявил он.

Москаль уверен, что цель таких операций — расшатывание ситуации в регионе на межэтнической почве и провокация в Закарпатье «донбасского» сценария. «Как председатель облгосадминистрации заявляю, что подобные провокации под эгидой российских спецслужб не будут иметь никаких последствий для добрососедских отношений украинцев, венгров и представителей других национальностей, проживающих в Закарпатье в мире и согласии», — заверил он.

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