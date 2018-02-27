На Украине активизировались венгроненавистники

Неизвестные подожгли офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» в городе Ужгород в Закарпатской области Украины, сообщает в Facebook местное управление национальной полиции. Это уже второй поджог здания за месяц.

Пожар начался в 3:00 по местному времени во вторник, 27 февраля. По данным портала Mukachevo.net, сначала возле здания произошел взрыв, затем в офисе вспыхнул огонь. В результате выгорело около 25 квадратных метров помещения. Пострадавших нет.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

В ответ официальный Будапешт обвинил Украину в «росте экстремистских идей». «Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, будто они запугивают членов венгерской национальной общины Закарпатья», — приводятся слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто на сайте венгерского правительства.

Предыдущий поджог произошел 4 февраля. Тогда нападавшие, предположительно, двое граждан Польши, бросили коктейль Молотова в окно здания, но пожара удалось избежать. МИД Венгрии потребовал ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко в своем Twitter возложил ответственность за поджог на Россию.

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