Назван простой способ уберечься от тяжелой старости

Периодическое голодание и легкие упражнения улучшает здоровье и снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета. К такому выводу пришли ученые Национальных институтов здравоохранения США на основе результатов экспериментов на мышах, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе исследования, которое продлилось четыре месяца, специалисты использовали мышей, распределенных по четырем группам. В первой животные имели круглосуточный доступ к корму; во второй грызуны каждый день бегали в течение 45 минут и также могли питаться, когда захотят; в третьей голодали через день. В четвертой группе мыши периодически голодали и в то же время были физически активны.

Упражнения положительно сказались на показателях физического здоровья животных, однако сочетание физической активности и периодического голодания было более эффективным в плане поддержания тонуса и развития выносливости. По словам ученых, результаты исследования применимы и к людям, которые могут, таким образом, улучшить общее состояние организма и уменьшить риск преждевременной смерти.

Ранее в феврале издание Science Alert рассказало об основных способах снизить артериальное давление, повышение которого приводит к инфаркту или инсульту и является причиной смерти более тысячи человек в день только в США. Так, интенсивные аэробные упражнения, которые следует начать делать в среднем возрасте, помогут избежать гипертонии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!