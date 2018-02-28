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ФСБ заплатила миллионы за плохие носки

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) заплатила 3,9 миллиона рублей за некачественные носки. Об этом передает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД и ФСБ.

Силовое ведомство проводило госзакупку, по условиям которой воинские части ФСБ должны были получить носки. Тендер проводился два года назад, поставить товар должны были 19 августа 2016 года. Исполнителем госконтракта стало ООО «Фабрика трикотажа "Заречье"».

Как сообщили собеседники агентства, «Заречье» нарушило условия контракта. Компания привлекла к исполнению третье лицо — ООО «Арт Маркет». В итоге исполнитель поставил ФСБ некачественные носки, которые «не соответствовали специфике установленной госконтрактом продукции».

Против сотрудников обеих компаний 27 февраля было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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