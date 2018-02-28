Google собрался предсказывать смерть

Подразделение Google под названием DeepMind разрабатывает искусственный интеллект, предсказывающий изменения в состоянии пациента, которые могут привести к смерти. Об этом сообщается в официальном блоге.

Для своих целей разработчики скооперировались с Министерством по делам ветеранов США. Эксперты «скормили» нейросети историю болезней около 700 тысяч бывших военнослужащих. Предполагается, что после анализа этих записей система научится как можно раньше обнаруживать некоторые болезни, такие как острая почечная недостаточность (ОПН) или пневмония.

Разработчики обратили внимание именно на эти заболевания, потому что они возникают внезапно и иногда бессимптомно. «ОПН может поражать людей любого возраста и часто начинается после обычных процедур и операций, таких как замена тазобедренного сустава», — говорится в блоге компании. Эксперты также добавили, что 11 процентов всех случаев смерти в больнице обусловлены ухудшением самочувствия пациента, а изменения в состоянии больного не всегда могут заметить на ранней стадии лечения.

Решение DeepMind поможет медсестрам правильно и своевременно ухаживать за больными. Кроме того, благодаря ИИ уменьшится количество врачебных ошибок, связанных с человеческим фактором. Также специалисты планируют применить аналогичные подходы к другим признакам ухудшения состояния пациента.

В июле 2017 года разработчики из DeepMind создали систему искусственного интеллекта, которая научилась преодолевать препятствия и перемещаться по незнакомой местности.

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