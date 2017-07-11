Искусственный интеллект научился паркуру

Видео: DeepMind / YouTube

Специалисты Google DeepMind создали систему искусственного интеллекта, которая научилась преодолевать препятствия и перемещаться по незнакомой местности. Для этого использовался метод обучения с подкреплением, пишет The Verge.

Исследователи создали несколько виртуальных уровней разной сложности, на которых запускали три агента: тело с двумя и четырьмя ногами, а также человекоподобную фигуру. В результате благодаря системе вознаграждений и штрафов компьютер освоил сложные маневры, научился перепрыгивать ямы и уклоняться от препятствий. Помимо этого, агенты стали использовать колени, чтобы карабкаться на высокие стены.